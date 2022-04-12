Кыргызстанцы собрали 230 тысяч сомов в качестве гумпомощи для Украины. Об этом 24.kg сообщил активист Жапар Усенов.

Фото Жапара Усенова. Платежка

По его словам, деньги отправили в посольство Украины в Кыргызстане.

«Акцию провели для того, чтобы сподвигнуть наше правительство, а также показать, что простым кыргызстанцам небезралична эта ситуация. Достаточно сложно продвигался сбор, было много различных комментариев. Самое главное, что сумму собрали и отправили», — сказал Жапар Усенов.

Ранее сообщалось, что кыргызстанцы отправили первую партию гуманитарной помощи в Украину.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.