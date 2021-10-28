Увидеть дочь перед смертью не удалось. Алина Батурова скончалась

Тяжелобольная Алина Батурова сегодня скончалась, так и не встретившись с пятилетней дочерью, которая сейчас живет в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Об этом 24.kg сообщила директор мастерской онкопациентов «Вместе ради жизни» Шайыр Сагынбаева.

кыргызстанка Алина Батурова, страдающая тяжелой формой онкологического заболевания,

перед смертью дать ей возможность увидеться с маленькой дочкой, которая сейчас живет в Казахстане. Однако муж встречу не разрешил.

Отметим,

Генеральное консульство Кыргызстана направляло официальную ноту в МИД Казахстана с просьбой оказать содействие в решении вопроса Алины Батуровой. Но положительных результатов это не дало.