В Бишкеке разработали интерактивную карту соцобъектов в жилмассивах

Строящиеся в жилмассивах Бишкека соцобъекты можно увидеть на интерактивной карте. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, карту разработала команда общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) совместно с муниципальным предприятием «Центр цифровых технологий».

«На ней отражена актуальная информация о стадиях строительно-монтажных работ по социальным объектам, которую будут обновлять еженедельно», — отметили в мэрии.

Сейчас прорабатывается вопрос внесения информации по строительству инженерных коммуникаций.