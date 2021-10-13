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Общество

В Бишкеке разработали интерактивную карту соцобъектов в жилмассивах

Строящиеся в жилмассивах Бишкека соцобъекты можно увидеть на интерактивной карте. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, карту разработала команда общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) совместно с муниципальным предприятием «Центр цифровых технологий».

«На ней отражена актуальная информация о стадиях строительно-монтажных работ по социальным объектам, которую будут обновлять еженедельно», — отметили в мэрии.

Сейчас прорабатывается вопрос внесения информации по строительству инженерных коммуникаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210231/
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