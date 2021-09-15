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Общество

Туристы из США похвастались фотографиями убитых в Кыргызстане горных козерогов

Туристы из США поделились фотографиями убитых горных козерогов из Кыргызстана. Фото и видео на своих страницах в Instagram опубликовали Лукас Поуг и Джастин Гейк.

«Только что вернулся из Бишкека. Закончилась самая тяжелая, физически сложная охота, которую я когда-либо испытывал. 8-12 миль в день, ежедневный набор высоты на 2-4 тысячи футов и ничего, кроме скал для пеших прогулок. Но мы чертовски хорошо справились и добились того, зачем пришли», — пишет Джастин Гейк.

В другой публикации он показывает первого убитого козерога.

Судя по фотографиям, иностранцы убили трех горных козерогов Иссык-Кульской области. В подтверждение тому охотничье хозяйство ОсОО «Тур-Хан-Тенгри» опубликовало пост, в котором поздравило иностранцев с успешной охотой.
В компании подтвердили, что охота была организована ими. По словам представителя фирмы, это была законная охота на горного козла. Тур для иностранцев проходил с 4 по 13 сентября на территории охотничьего хозяйства ОсОО «Тур-Хан-Тенгри». Участвовали пять охотников, которым было выдано пять лицензий на отстрел пяти козерогов. Охота проходила под надзором представителя госкомитета. За эти дни были отстреляны пять особей в возрасте от 10 до 13 лет. По словам представителя компании, они считаются достаточно старыми животными.

Стоимость лицензии на отстрел горных козерогов составляет 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207153/
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