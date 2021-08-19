16:53
USD 84.60
EUR 99.15
RUB 1.15
Общество

В Кыргызстане в преддверии Всемирного дня чистоты стартует экоакция

В Кыргызстане в преддверии Всемирного дня чистоты стартует экоакция. Об этом сообщил общественный фонд «Эко Деми».

По его данным, к акции приглашают госструктуры, представителей бизнеса, волонтеров и неравнодушных граждан.

Первый проект из серии мероприятий стартует 20 августа. Группа активистов отправится на курорт «Теплые ключи», расположенный в 35 километрах от Бишкека. Расходы на транспорт, инвентарь и ланч организаторы берут на себя.

«Проект даст возможность кыргызстанцам, уехавшим из страны, но не забывающим о родной земле, внести лепту в общее благое дело. Вы можете стать страновым представителем, координатором проекта по очищению страны от мусора или просто его активным участником», — говорится в сообщении.

Для участия в экологической акции нужно пройти регистрацию. По уточняющим вопросам можно обратиться по телефону 0708222226.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204420/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». В Бишкеке экоактивисты вновь вышли на пикет к посольству США
Это экоцид. Влад Ушаков показал, как Чуйская долина становится зоной бедствия
Жители микрорайона «Восток-5» в Бишкеке вновь жалуются на неприятный запах
Кыргызстанцев приглашают к участию в акции #МыДостоевский
Экологическое бедствие в Терек-Сае. Местные жители просят помощи у чиновников
Выборы-2021. Восемь партий обязались развивать экологию Бишкека
Город задыхается зимой. В Бишкеке появился стрит-арт о проблеме смога
Премьер-министра Канады просят расследовать деятельность Centerra на Кумторе
Пожар на городской свалке Бишкека видно за десятки километров
Кыргызстанцев приглашают к участию в новой акции «Незабываемая Россия»
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Неделя-24. Школьникам отменили 1&nbsp;сентября, и&nbsp;Бишкек вновь потерял&nbsp;и.&nbsp;о. мэра Неделя-24. Школьникам отменили 1 сентября, и Бишкек вновь потерял и. о. мэра
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Бизнес
Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики Баткен может принять финал Кубка Кыргызской Республики
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
19 августа, четверг
16:46
В Кыргызстан прилетели Михаил Мишустин и Аскар Мамин В Кыргызстан прилетели Михаил Мишустин и Аскар Мамин
16:39
На Иссык-Куль прибыл второй участник Евразийского межправсовета
16:05
В Кыргызстане в преддверии Всемирного дня чистоты стартует экоакция
15:53
Паралимпиада-2021. И. о. мэра Бишкека вручил 100 тысяч сомов Хайитхон Хусан кызы
15:48
Кредиты от Российско-Кыргызского фонда развития можно получить в рублях