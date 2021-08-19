В Кыргызстане в преддверии Всемирного дня чистоты стартует экоакция. Об этом сообщил общественный фонд «Эко Деми».

По его данным, к акции приглашают госструктуры, представителей бизнеса, волонтеров и неравнодушных граждан.

Первый проект из серии мероприятий стартует 20 августа. Группа активистов отправится на курорт «Теплые ключи», расположенный в 35 километрах от Бишкека. Расходы на транспорт, инвентарь и ланч организаторы берут на себя.

«Проект даст возможность кыргызстанцам, уехавшим из страны, но не забывающим о родной земле, внести лепту в общее благое дело. Вы можете стать страновым представителем, координатором проекта по очищению страны от мусора или просто его активным участником», — говорится в сообщении.

Для участия в экологической акции нужно пройти регистрацию. По уточняющим вопросам можно обратиться по телефону 0708222226.