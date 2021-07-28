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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцина от COVID-19. 226 тысяч доз AstraZeneca поступят в Кыргызстан завтра

Завтра, 29 июля, в Кыргызстан поступят 226 тысяч доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, он встречался с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге и договорился об ускорении поставок. «Вакцина будет из Швейцарии. Сегодня получаем 50 тысяч доз QazVac на 25 тысяч человек. Вакцин в республике достаточно», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, по данным посольства РК в Бишкеке, Казахстан отправил в Кыргызстан в качестве гумпомощи 25 тысяч доз вакцины QazVac.

По официальной статистике, полный курс вакцинации на сегодня прошли 111,6 тысячи человек. Количество вакцинированных первой дозой — 381,6 тысячи. В остатке более 1 миллиона доз вакцин. В основном это китайский препарат компании Sinopharm.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202338/
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