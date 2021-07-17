Длинные выходные. Как отдохнуть дикарями и что стоит учесть

Кабинет министров неожиданно порадовал кыргызстанцев предстоящими длинными выходными. Четыре нерабочих дня — отличная возможность погреть косточки на Иссык-Куле. Но как быть, если на озеро хочется, но нет свободных мест или слишком много народу? Ответ прост — ехать отдыхать дикарями.

Ощутимая экономия, возможность самостоятельно планировать свой маршрут и полная свобода в плане выбора отеля прельщают многих. Но вся ответственность в этом случае тоже лежит на вас. А потому, выбрав такой отдых, стоит учесть несколько важных моментов.

Редакция 24.kg собрала полезные советы, которые сделают мини-отпуск комфортным и безопасным.

Узнать погоду

Пожалуй, это первый шаг на пути к классному отдыху. Чтобы не провести все выходные в палатке в ожидании окончания дождя, а то и грозы, следует предварительно узнать прогноз погоды в выбранной местности.

Лучше посмотреть прогноз погоды в нескольких источниках.

Это поможет вам не только определиться, ехать или нет. Вы будете точно знать, что с собой брать и как разнообразить свой отдых на случай все тех же дождей.

Где будем отдыхать

Если вы едете впервые, то не стоит останавливаться на первом попавшемся пляже, где никого нет. Да и большая удаленность от пансионатов и цивилизации — тоже не всегда хорошее решение с точки зрения безопасности.

Выбор пляжа зависит от того, сколько человек едет на отдых.

Если у вас большая и дружная компания, то можно выбрать место подальше от излюбленных мест курортников. Больше шансов найти действительно уединенное место, где кроме вас никого не будет. Да и ни вы не будете никому мешать, ни вам — грохот от проезжающих мимо машин или пансионатов. Хорошо для этого подходит южный берег Иссык-Куля.

Если же едете только своей семьей, то стоит выбрать северный берег и держаться поближе к цивилизации. А еще лучше найти место ночевки в пансионате либо в палатке или машине, но на территории пансионата или на дороге.

Не знаете, как найти уединенный пляж? Все просто. Внимательнее смотрите на небольшие тропки вдоль дороги. Издалека кажется, что они ведут в заросли, но это не страшно. Именно за этими зарослями может скрываться потрясающий пляж. А еще стоит обратить внимание на заброшенные и недостроенные пансионаты. Берег там чаще всего тоже расчищен и вполне подойдет для отдыха.

Что взять с собой

Сбор вещей — едва ли не самая сложная часть подготовки к путешествию. Отправляясь с палаткой на Иссык-Куль, лучше составлять собственный список.

Не нужно брать много одежды, главное — качество. Она должна быть рассчитана на разную погоду. Конечно, с собой должны быть полотенца, мыломойка и средства гигиены.

Только не пытайтесь вывезти полдома, собираясь путешествовать дикарями. Постарайтесь найти баланс между желанием отдохнуть в комфорте и единением с природой. Если терпеть неудобства не готовы, то лучше отправиться в пансионат.

Как выспаться на природе

Залог хорошего отдыха на природе — это крепкий сон. Но одного свежего воздуха недостаточно. Стоит заранее подумать о своем комфорте во время сна. Можно ночевать в машине. Но такой вариант подходит в случае, если ваше авто большое и вместительное, а компания маленькая. Ночевать в малолитражке так себе удовольствие. Еще более комфортный вариант — палатка.

Она должна быть из качественных материалов с достаточно прочным и непромокаемым дном.

Можно взять с собой еще и надувной матрас. Удобная и практичная вещь на отдыхе. Днем на нем можно плавать по озеру, а вечером положить в палатке и организовать себе очень даже мягкое спальное место. Кроме палатки будет очень предусмотрительно взять с собой также тент, который послужит навесом в случае дождя. Если боитесь замерзнуть, то захватите на отдых спальник. Тогда вам точно будет спаться на свежем воздухе комфортно и уютно.

Вода, еда и аптечка

Стоит запастись достаточным количеством питьевой воды из расчета от полутора литров на человека. Кроме того, пригодится техническая вода для мытья рук, посуды и прочего. А по дороге поспрашивайте у местных жителей, где можно набрать воды.

Перед выездом обязательно проверьте аптечку. Все ли в ней есть, не вышел ли срок годности лекарств. При необходимости докупите недостающие медикаменты. Кроме того, возьмите с собой средство от насекомых и крем против зуда от их укусов.

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О еде тоже стоит подумать заранее. Советуем составить список того, что будете варить, и покупать продукты четко по нему. Конечно, на месте вы можете приготовить и что-то другое. Но такой список позволит не забыть банальные вещи типа соли, сахара или чая.

В поездку на природу с ночевкой всегда следует брать несколько фонариков.

Если едет большая компания, то разумно взять с собой генератор.

Тогда вы будете со светом и заряженными телефонами. А вот с гаджетами каждый решает сам. Конечно, совсем не брать с собой телефоны — не лучшее решение, мало ли что. Но везти из дома всю технику точно не стоит. Не забудьте взять зарядки и power-банки.

Полезные приспособления

Есть вещи, которые сделают отдых комфортнее. Например, гибкие канистры для воды вполне можно использовать как небольшие умывальники.

Решить проблему чистоты может портативный душ.

Это незамысловатое устройство, представляющее собой водонепроницаемый мешок с лейкой. Такой душ можно повесить на дерево. За день вода нагреется и можно мыться. А есть устройство, которое греет воду от аккумулятора автомобиля.

Можно взять с собой небольшую горелку и газовые баллоны к ней. Она компактна, надежна в работе, удобна в использовании. Благодаря особой конструкции экономит топливо и повышает эффективность горения. Стоит такой набор недорого, зато очень выручает в поездках в горы или как в нашем случае — на Иссык-Куль.

Предусмотрены и специальные наборы небьющейся посуды для поездок на отдых.

В них есть все, что вам понадобится, а места при этом такой набор займет немного.

И последнее. Помните, что главное в отдыхе дикарями — это положительный настрой. А еще — заранее продумать план действий на случай плохой погоды. Например, можно поплавать в горячих источниках или съездить в горы.