Садыра Жапарова просят наложить вето на закон о профсоюзах

Профсоюзы призывают президента КР Садыра Жапарова повторно наложить вето на законопроект о профсоюзах. Об этом сообщил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Он напомнил, что месяц назад глава государства вернул в Жогорку Кенеш КР со своими возражениями этот законопроект, принятый депутатами 31 марта 2021 года. Инициаторы в течение июня спешно подготовили «согласованный» проект закона, добились одобрения на заседании комитета ЖК КР по соцвопросам и принятия на сессии парламента 30 июня 2021 года.

При этом в согласительную группу не были включены представители профсоюзов и объединений работодателей, как того требовал глава государства.

«Законопроект ранее принят депутатами без учета мнения правительства КР, профсоюзов, международных организаций. Он лишал трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушал Конвенции Международной организации труда. Поэтому и был возвращен в парламент. Законопроект, принятый 30 июня, еще в большей мере нарушает эти международные нормы», — уверен Эльдар Таджибаев.

Он также устанавливает жесткие рамки и условия деятельности представительных органов, в том числе федерации профсоюзов. Более того, в проект включена целая глава, определяющая достаточно детальные условия формирования рабочих органов, сроки и порядок избрания руководящих органов Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Эти условия должны устанавливаться уставом федерации. Эльдар Таджибаев

Установлена абсолютная монополия федерации как единственного профсоюзного органа — социального партнера высшей государственной власти Кыргызстана. Принятый депутатами законопроект предусматривает финансирование кабинетом министров КР деятельности Федерации профсоюзов Кыргызстана, что не предусмотрено законом КР «О республиканском бюджете».

«Принятие этого закона повлечет за собой исключение Кыргызстана из программы ВСП+, дающей право беспошлинной торговли со странами Евросоюза. А это серьезный удар по производителям и потеря рынка сбыта. По этому вопросу руководству страны направлено несколько вербальных нот ООН, возражений Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций», — рассказал Эльдар Таджибаев.

«Собрано и передано в администрацию президента около 70 тысяч подписей граждан против ущемления прав на свободу объединения. Мы обращаемся к главе государства с просьбой повторно воспользоваться конституционным правом и вернуть антиконституционный, антинародный проект закона депутатам на доработку. Статьи 70 и 87 Конституции Кыргызстана позволяют это сделать», — заключил он.