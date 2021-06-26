Инвесторы не смогут работать в непредсказуемости. Посол Великобритании о Кумторе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Кыргызстане Чарльз Гарретт посетил месторождение Кумтор. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

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Вместе с ним были и коллеги из Азербайджана и Индии.

Председатель Госкомитета по экологии и климату Динара Кутманова отметила, что предприятие «Кумтор» является бюджетообразующим и предоставляет работу более 3 тысячам 500 гражданам и поэтому работа на месторождении продолжается точно так же, как и раньше, и не может быть остановлена сиюминутно.

«Я не эколог и не эксперт горнопромышленной отрасли, и поэтому не могу давать оценку тому, что увидел. Но у меня появилось больше вопросов, чем ответов по поводу всей деятельности месторождения. Как отметили специалисты на Кумторе, никакие разработки и действия не могли и не могут быть предприняты без согласования с правительством. Также ежегодно Госкомиссия посещает рудник для одобрения сброса воды после очистки. Поэтому без ознакомления со всеми соглашениями очень сложно говорить о получении достаточного количества информации», — написал Чарльз Гарретт.

Дипломат сообщил, что послы видели ледники, в том числе те, что находятся в плачевном состоянии. При этом он указал: важно понимать, что также ледники страдают и из-за изменения климата.

«Ознакомившись с комментариями правительства, все же остается странный осадок. Парламент поднимал вопрос об экологических нарушениях в 2012 году, почему тогда не было предпринято решительных действий по предотвращению этих проблем? Факт остается фактом. Инвестиции и инвесторы не могут существовать в среде непредсказуемости и изменчивости, как и принятия поспешных решений», — написал Чарльз Гарретт.