Сто детей из Баткена отправились на отдых на Иссык-Куль

Сегодня дети и учителя из приграничных сел Баткенской области, пострадавших во время событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28–30 апреля, отправились на отдых в Иссык-Кульскую область.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова, 100 детей и 15 учителей по инициативе президента отправляются на десять дней в детский оздоровительный центр «Жалын».

Фото пресс-службы президента

Во время отдыха с ними будут работать психологи и аниматоры, также подготовлена культурная программа пребывания с привлечением деятелей искусства.

По данным аппарата полномочного представителя кабмина в регионе, ранее на озеро отправили 140 детей из Баткена, еще 70 маленьких баткенцев отправил на отдых международный общественный фонд «Инициатива Розы Отунбаевой».

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.