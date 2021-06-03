Россия установила новые требования для мигрантов и желающих получить ВНЖ

Правительство Российской Федерации утвердило требования к минимальному уровню знаний русского языка, истории РФ и российского законодательства. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на едином портале правовой информации.

В нем указывается, что лицо, претендующее на получение патента или разрешения на работу, должно:

уметь реализовывать потребность в общении в социально-бытовой сфере, а также в некоторых ситуациях профессиональной и культурной сфер (прием на работу, обращение в полицию, посещение больницы);

понимать на слух главную информацию, озвученную в сообщении собеседника или аудиосообщении, определять его тему;

читать тексты, относящиеся к социально-бытовой и ограниченному набору профессиональной или социально-культурной сфер;

уметь заполнять анкеты, бланки и другие подобные документы, написать по образцу заявление;

по истории России должны знать наиболее важные факты и события истории РФ, столицу и названия крупнейших городов, основные государственные праздники;

по основам законодательства знать основные права, свободы и обязанности иностранного гражданина при пребывании на территории РФ, сроки временного пребывания и постановки на учет, основные нарушения миграционных правил, за которые установлена административная ответственность, последствия несоблюдения миграционных правил.

Для тех, кто хочет получить в России вид на жительство, действуют такие же правила. В дополнение эта категория граждан должна знать основы конституционного строя, правила въезда и выезда в/из РФ, пребывания и временного проживания, сроки постановки на миграционный учет, перечень документов, необходимый для законного проживания в России и основания аннулирования разрешения на временное проживание.

В апреле 2021 года МВД России сообщило, что в стране незаконно находятся более 300 тысяч граждан Узбекистана, более 200 тысяч уроженцев Таджикистана и сотни тысяч мигрантов из других государств, включая Украину, Азербайджан и Кыргызстан. Им давали время до 15 июня, чтобы они покинули страну.