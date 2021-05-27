Перепись населения Кыргызстана пройдет в сентябре в электронном формате

В Кыргызстане перепись населения планируют провести в сентябре в электронном формате. Об этом сообщила завотделом статистических переписей Нацстаткома Римма Чыныбаева.

По ее словам, 25 тысяч переписчиков будут заполнять данные в специальной программе, загруженной на смартфон.

«Перепись населения была проведена в Чуйской, Иссык-Кульской областях и Оше в пилотном формате. В сентябре перепись будет проходить 10 дней. За это время каждый переписчик должен успеть обойти свою территорию и опросить людей», — сказала Римма Чыныбаева.