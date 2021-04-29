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Общество

В Кыргызстане стартовал онлайн-марафон «Пушкин с нами. Пушкин вечен...»

С 29 апреля по 6 июня Институт русского языка КРСУ проводит молодежный онлайн-марафон «Пушкин с нами. Пушкин вечен...», приуроченный к Международному дню русского языка. Об этом сообщил пресс-центр Кыргызско-Российского Славянского университета.

По его данным, к участию приглашаются учащиеся 5-11-х классов средних общеобразовательных школ, студенты вузов и колледжей Кыргызской Республики.

В акции участвуют видеозаписи выразительного чтения стихов (фрагментов стихотворений, поэм) Александра Пушкина, которые будут размещаться в аккаунтах Facebook, Instagram Института русского языка КРСУ.

Произведение должно соответствовать теме и возрасту участника, выступление может быть как индивидуальным, так групповым (до пяти участников), стихотворения читаются на русском языке, видеозапись (не более трех минут) должна воспроизводиться, иметь хорошее качество звука и изображения.

В начале видеозаписи необходимо сообщить информацию о городе (селе), школе и классе, вузе и факультете, фамилию и имя участника.

Видеозаписи и сопровождающие их анкеты направляются на адрес: center_russ@mail.ru.

Все участники онлайн-марафона будут награждены памятными электронными сертификатами.

День русского языка ежегодно отмечается 6 июня — в день рождения создателя современного русского литературного языка, основоположника русской литературы Александра Пушкина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192032/
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