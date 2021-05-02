Банкротство горного туризма. Когда повышение цен на услуги не спасает

Пандемия COVID-19 застопорила развитие туризма во всем мире. Сильно повлияла она и на Кыргызстан, несмотря на то что отдых в нашей республике гораздо дешевле, чем в других странах СНГ, особенно, если говорить о горном туризме. Иностранных любителей покорять вершины стало значительно меньше.
О том, как выживает этот интересный и полезный вид отдыха, 24.kg рассказали опытные гиды и владельцы туристических компаний.
Бросить всеГорный туризм пострадал от закрытых границ больше всего. Его основными клиентами были иностранцы, а из-за пандемии перемещаться между странами стало значительно сложнее.
Сергей Макаров последние три года работал горным гидом. В прошлом году, чтобы прокормить семью, любимое дело пришлось на время бросить.
«В том году дохода от работы гидом не было вообще, сейчас понемногу все начинает налаживаться. Но доходы сильно упали — если раньше в разгар сезона заработок доходил до 30 тысяч сомов, сейчас только 15 тысяч сомов», — говорит Сергей.
Чтобы выжить, многие тогда ушли в онлайн, стали создавать виртуальные туры, чтобы все желающие могли погулять по любимым и неизведанным местам Кыргызстана.
Другие турфирмы, пользуясь моментом, решают стратегические задачи. Гид по Кыргызстану и приему туристов Анастасия Миронченко рассказала, что самые преданные делу разрабатывают нормативы для гостиниц, пытаются улучшить имидж страны в глазах других государств.
Ущелья есть, спроса нетДиректор и гид компании Adygene Travel Анна Сарыбаева говорит, до пандемии коронавируса туристический бизнес ориентировался исключительно на зарубежных гостей, сейчас же он полностью перешел на внутренний рынок.
До пандемии раз в неделю местные туркомпании организовывали два буса, куда рассаживали 40 человек. Сейчас нанимают одно авто, и салон заполняется не всегда.
Сейчас в Кыргызстан без оснований могут въехать граждане 33 государств (наземным и воздушным видами транспорта). Однако многие опасаются ограничений, которые могут ввести в любой момент, тогда туристы будут вынуждены остаться в нашей стране на неопределенное время. На снижение потока гостей из-за рубежа влияют также цены на перелеты. Они заметно выросли, не каждый может позволить себе прилететь даже из соседнего Казахстана. Минимальная стоимость билета в эконом-классе 15-20 тысяч сомов.
Однако местные гиды и компании все же пытаются развивать горный туризм и альпинизм.
Популярностью, хоть и среди небольшого круга людей, пользуются ущелья Кегети, Ала-Арча, Аламедин, всеми любимое озеро Коль-Тор, для любителей острых ощущений хижина Рацека, Пик Комсомолец. На Иссык-Куле — это Барскоон, Семеновское и Григорьевское ущелья, каньоны Конорчок, Кок-Мойнок и Ак-Сай.
Нужна помощь государстваПоклонник горных походов фотограф Денис Будыло рассказывает, что во время пандемии ограничения коснулись каждого любителя экстремального отдыха.
Нам запрещали выезжать из городов, перекрывая дороги, закрывали также национальные парки и ущелья. Сейчас ситуация намного лучше, препятствий для посещения туристических мест не возникает.Денис Будыло
Для того чтобы реанимировать и модифицировать рынок горного туризма, безусловно, требуются внимание государственных органов и фильтрация туристических фирм.
«В первую очередь поддержка государства нужна в плане обеспечения безопасности походов, комплектация и доступности спасательных бригад. Возможность экстренной связи с МЧС в отдаленных участках. Наличие также спасательного транспорта и опорных пунктов для быстрого реагирования. В будущем нужен контроль и лицензирование деятельности турфирм. Сегодня такую фирму может открыть любой человек, даже ничего в этом не понимающий.
Гидами называют себя люди, которые несколько раз сходили на озеро Коль-Тор. В любой сложной ситуации из-за такой некомпетентности могут пострадать люди, в том числе иностранные туристы, что негативно скажется на индустрии в целом», — предлагает Денис Будыло.
Походы в горы удовольствие не из дешевых, нужно покупать или арендовать профессиональное снаряжение, уходят деньги и на транспорт.
«Самое важное для начала — купить хорошую надежную обувь. В бишкекских спортивных магазинах она стоит 15-20 тысяч сомов. Все остальное можно докупать постепенно с ростом опыта и навыков. В среднем базовый комплект фирменной экипировки для двух или трехдневных походов и несложных восхождений обойдется в $1-2 тысячи», — отмечает альпинист.
Денис посоветовал начинающим любителям горного экстрима взбираться на пик Комсомолец, Учитель, Бокс, Электро и пик Агитаторов (Святой Екатерины)- все они расположены на территории национального парка «Ала-Арча» рядом с Бишкеком.