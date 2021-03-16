Определились победители VI Всемирного фестиваля азиатского кино (Лос-Анджелес)

Определились победители VI Всемирного фестиваля азиатского кино в Лос-Анджелесе. Об этом сообщили в департаменте кинематографии КР.

Приз — «Снежный барс» — за лучший фильм присужден киноленте «Зиндаги тамаша» (режиссер Сармад Султан Хусат, Пакистан, 2019). Специальный приз жюри присужден фильму «Лучшие дни» (режиссер Дерек Цанг, Гонконг, 2019).

Награда за лучшую женскую роль присуждена актрисе Dongyou Zhou за исполнение главной роли в фильме «Лучшие дни». «Снежный барс» за лучшую мужскую роль присужден актеру Арифу Хасану за исполнение главной роли в фильме «Зиндаги тамаша».

Жюри приняло решение отметить призом за исключительность женский актерский ансамбль в фильме «Настоящие матери», Япония, 2020.

Фото из интернета. Главный приз фестиваля

«Снежный барс» от имени аудитории присужден фильму «Две тысячи песен Фариды» Елкина Туйчиева, Узбекистан, 2020.

Кинофорум учрежден председателем Союза кинематографистов КР Садыком Шер-Ниязом в 2014 году. Аsian World Film Festival показывает лучшие фильмы в Лос-Анджелесе для признания и привлечения внимания к высокому уровню кинематографистов из 50 стран Азиатского региона, укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями.