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Общество

В Кыргызстане скончался народный артист СССР Токтоналы Сейталиев

В Кыргызстане на 84-м году ушел из жизни выдающийся оперный певец, народный артист СССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула, профессор Токтоналы Сейталиев. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, в течение 50 лет творческой деятельности Токтоналы Сейталиевым в национальной опере воплощена целая галерея разноплановых и высокохудожественных образов.

Минкультуры
Фото Минкультуры. Токтоналы Сейталиев

«Токтоналы Сейталиевым были исполнены все ведущие теноровые партии в оперных спектаклях европейских, русских, советских и кыргызских композиторов. За долгие годы своей творческой деятельности профессор был удостоен многих почетных и ученых званий, государственных и международных премий, а также правительственных наград», — говорится в сообщении ведомства.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Токтоналы Сейталиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184599/
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