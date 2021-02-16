В детских больницах нет мест, или Почему школы Бишкека не открывают

Почти год большинство школьников Бишкека обучаются в дистанционном режиме. Мэрия столицы несколько раз объявляла о возможном поэтапном запуске общеобразовательных и дошкольных организаций, но все время переносила дату.

В итоге 18 января за школьные парты сели ученики четырех параллелей. Остальным предложили подождать до 1 февраля. Но чуда не случилось — дату возвращения в школы и садики вновь отложили на неопределенный срок. Возможно, еще часть школьников вернется к традиционному обучению 1 марта, а в детсадах запустят подготовительные группы.

А кто будет отвечать?

«Мэрия очень хочет, чтобы дети учились в традиционной форме, но пока есть факторы, которые мешают, в том числе увеличение количества детей, у которых зарегистрирована коронавирусная инфекция», — отметила на встрече с инициативной группой родителей вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Заведующая отделом Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Айнагуль Рыскулбекова добавила, что за январь-февраль заболели 43 ребенка.

Из тех, кто ходит в школу, заразились 13 детей. Кроме того, заболели шесть учителей, пятеро из них работают в муниципальных школах, один — в частной. Айнагуль Рыскулбекова

В то же время, отметили на встрече представители городских властей, среди детей есть рост заболеваемости другими острыми вирусными инфекциями, и уже сейчас практически все места в детских больницах заняты. «Но если мы всех запустим в школы и, не дай бог, кто-нибудь заболеет и умрет? Родители будут обвинять нас в первую очередь. Что важнее: чтобы дети жили или учились?» — сказала Айжан Чыныбаева.

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Почему же городские власти за текущий год не озаботились созданием новых мест в детских больницах? Более того, только на прошлой неделе стало известно, что муниципалитет обратится к Минздраву с просьбой зарезервировать отделение в городской больнице № 1 для возможной госпитализации детей. Наверное, властям гораздо проще ссылаться на перегруженность школ и опасность повторения июльского кризиса, когда система здравоохранения захлебнулась от потока больных, чем предпринимать реальные шаги.

Дискриминация по материальному признаку

Многие родители тем временем настроены решительно. Они настаивают на открытии школ для всех учеников, а также дежурных групп в детсадах.

Представитель инициативной группы Карлыгаш Тубекова отмечает, что после встреч с чиновниками появилось ощущение, что у мэрии нет четких механизмов и алгоритмов для открытия школ и садов.

«Я спрашивала, какие действия были приняты, чтобы могли запуститься школы и садики. Прямо на вопрос так и не ответили», — отметила она.

Сейчас идет дискриминация. Получается, что учатся и получают знания дети тех родителей, кто может позволить себе частные сады, школы, репетиторов. Кто сидит дома и может заниматься с детьми. Карлыгаш Тубекова

«Но есть случаи, когда родители вынуждены оставлять детей одних дома и целый день на работе быть с ними на видеосвязи. Или брать с собой на работу. Это ненормально», — добавляет она.

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Кроме того, отмечают родители, у них нет выбора: будет их ребенок посещать дошкольные и школьные организации или нет.

«Нам приводят пример, что с начала возобновления процесса заболело пять учеников. Но они же с таким успехом могли посещать и частные школы или детсады, заразиться в других местах. Многие требуют открытия в детсадах дежурных групп.

Как вариант, в других странах родители пишут заявление, что берут всю ответственность на себя. Можно сделать и у нас так.

Мы не хотим противостоять властям, готовы помогать найти выход. Но если все и дальше будут так бояться брать ответственность и перекладывать ее на других, то и к новому учебному году школы и сады не откроются», — продолжила она.

Есть претензии и у тех, чьи дети уже вернулись в классы. Основная — продолжительность уроков 20 минут. За это время ни ребенок не успевает сосредоточиться, ни учитель дать весь материал.

«На самом деле такая учеба — это издевательство не только над детьми, но и над педагогами», — добавляют родители.

В мэрии Бишкека парируют, что должны выполнять соответствующие алгоритмы Минобраза и Минздрава, в которых прописаны максимально допустимое количество учеников, продолжительность уроков. И обещают обратиться в правительство, чтобы кабмин пересмотрел свои положения.

А пока же продолжают уверять, что рассматривают возможность постепенного открытия школ, если эпидемическая ситуация будет благополучной и медики дадут добро. Но в это уже слабо верится.