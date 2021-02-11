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Общество

На Бишкекском мясокомбинате отключили за задолженность электроэнергию

Бишкекскому мясокомбинату отключили электроэнергию за задолженность. Долг предприятия достиг 1 миллиона 42,5 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Северэлектро».

В ОАО отметили, что ранее с генеральным директором комбината было заключено соглашение о предоставлении рассрочки по уплате задолженности за электроэнергию. Обязательства не были выполнены, что и превело к прекращению подачи электроэнергии.

Вчера «Северэлектро» отключило 720 небытовых абонентов за имеющуюся дебиторскую задолженность.

ОАО призывает абонентов оплачивать счета за электроэнергию своевременно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/183068/
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