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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Вдова Азимжана Аскарова не может получить компенсацию от государства

Вдова правозащитника Азимжана Аскарова не может получить компенсацию за своего мужа, признанного жертвой пыток. Об этом 24.kg рассказала сама Хадича Аскарова.

По ее словам, Верховный суд Кыргызстана не признал ее правопреемницей. «Но это абсурд. Мы женаты с 1977 года, у нас четверо детей, 10 внуков. После его смерти я вступила в право наследования имуществом. И я не правопреемница? Тогда кто? Даже после смерти Азимжана нашу семью не оставляют в покое. Моего супруга Комитет ООН по правам человека признал жертвой пыток. Его били, ломали ему пальцы, тушили об него сигареты, но он не признался в том, чего не совершал. Азимжан всю свою жизнь помогал бедным людям добиваться справедливости. Я буду добиваться того, чтобы муж был признан невиновным посмертно», — сказала Хадича Аскарова.

Адвокаты Хадичи Аскаровой и она подготовили обращение в Комитет ООН по правам человека. Вдова Аскарова намерена требовать от государства возмещения ущерба через суд. 

Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Он обязал Кыргызстан принять необходимые меры по немедленному освобождению Аскарова, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Сам правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по решению комитета. Но Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020-го. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182510/
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