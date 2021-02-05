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Общество

Пострадавшие от мошенничества вышли на митинг к Бишкекскому городскому суду

В Бишкеке к зданию Городского суда на митинг вышли пострадавшие от мошенничества. Они опасаются, что суд может изменить меру пресечения проходящему по их делу подозреваемому Таабылды уулу Азамату и выпустить его из СИЗО.

«Сегодня суд рассматривает апелляцию об изменении ему меры пресечения. Мы считаем, что родственники фигуранта вступили в сговор с сотрудниками прокуратуры. Мы боимся, что, оказавшись на свободе, Таабылды уулу Азамат может сбежать, как и его подельник, которого объявили в розыск», — сказал 24.kg один из пострадавших.

Напомним, ранее адвокат потерпевших Анатолий Сафонов обратился к исполняющему в то время обязанности президента Таланту Мамытову и главе надзорного органа Курманкулу Зулушеву. Он просит дать оценку действиям заместителя прокурора Октябрьского района Алтынбеку Айдарову, который ходатайствовал об освобождении подозреваемого из-под стражи. Юрист просил разобраться, насколько законным было ходатайство об изменении меры пресечения и почему в нерабочее время зампрокурора якобы по служебным делам приезжал в суд.

В деле фигурируют двое подозреваемых — А. Т. уулу и К. М. Последний находится в розыске. Они предлагали гражданам продавать вместе с ними генераторы, работающие на космическом эфире, которого не существует в природе. С потерпевших они собрали больше $70 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182393/
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