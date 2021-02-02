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Общество

Электронная запись в школы Бишкека начнется 15 февраля

Электронная запись в школы Бишкека начнется 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, чтобы подать онлайн-заявку на зачисление ребенка в первый класс на 2021-2022 учебный год нужно зайти на сайт mektep.edu.gov.kg.

«Регистрация будет проходить в один этап одновременно как для проживающих по микроучастку, так и нет», — отметили в мэрии.

Для регистрации необходимо подготовить пакет документов в электронном варианте:

  • паспорт одного из родителей или же законного представителя, от чьего имени подается заявление;
  • справка с места жительства;
  • свидетельство о рождении ребенка.

В муниципалитете добавили, что специально для ответов на вопросы родителей определили сотрудников. Обращаться можно по следующим номерам:

  • Первомайский район — 0312660689;
  • Ленинский район — 0312656893;
  • Свердловский район — 0312536338;
  • Октябрьский район — 0312511820;
  • по городу Бишкеку — 0312613972, 0312612340;
  • техническая поддержка — 0706122211, 0776122211, 0556122211.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182052/
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