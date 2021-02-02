Электронная запись в школы Бишкека начнется 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, чтобы подать онлайн-заявку на зачисление ребенка в первый класс на 2021-2022 учебный год нужно зайти на сайт mektep.edu.gov.kg.

«Регистрация будет проходить в один этап одновременно как для проживающих по микроучастку, так и нет», — отметили в мэрии.

Для регистрации необходимо подготовить пакет документов в электронном варианте:

паспорт одного из родителей или же законного представителя, от чьего имени подается заявление;

справка с места жительства;

свидетельство о рождении ребенка.

В муниципалитете добавили, что специально для ответов на вопросы родителей определили сотрудников. Обращаться можно по следующим номерам: