Электронная запись в школы Бишкека начнется 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, чтобы подать онлайн-заявку на зачисление ребенка в первый класс на 2021-2022 учебный год нужно зайти на сайт mektep.edu.gov.kg.
«Регистрация будет проходить в один этап одновременно как для проживающих по микроучастку, так и нет», — отметили в мэрии.
Для регистрации необходимо подготовить пакет документов в электронном варианте:
- паспорт одного из родителей или же законного представителя, от чьего имени подается заявление;
- справка с места жительства;
- свидетельство о рождении ребенка.
В муниципалитете добавили, что специально для ответов на вопросы родителей определили сотрудников. Обращаться можно по следующим номерам:
- Первомайский район — 0312660689;
- Ленинский район — 0312656893;
- Свердловский район — 0312536338;
- Октябрьский район — 0312511820;
- по городу Бишкеку — 0312613972, 0312612340;
- техническая поддержка — 0706122211, 0776122211, 0556122211.