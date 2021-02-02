Большегрузы пачкают улицы Бишкека. Стройкомпании обязали следить за чистотой

Строительные компании обязали чистить улицу Байтика Баатыра во время работы с большегрузными машинами. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

Отметим, пользователи Facebook пожаловались на то, что строительный транспорт вывозит грязь на центральные улицы Бишкека, а за этим никто не следит.

«Инспекторы СЭИ выехали на место и поговорили с представителями стройкомпаний, чтобы они поддерживали чистоту на дорогах и засыпали грунтом. Выезд, где было загрязнение дороги, закрыли путем траншеи. Обязали строительные компании организовывать очистку улицу Байтика Баатыра во время работы с большегрузными машинами», — рассказали в муниципалитете.