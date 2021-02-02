136 лет со дня рождения. В Бишкеке почтили память Михаила Фрунзе

В Бишкеке почтили память Михаила Фрунзе. Отдать дань великому полководцу, герою гражданской войны, политическому деятелю и революционеру пришли представители Россотрудничества и Дома-музея Михаила Фрунзе. Они возложили цветы к его конному монументу.

«Михаил Васильевич Фрунзе родился в доме, преобразованном в дом-музей в Бишкеке, и провел здесь свое детство. Не было ни одного года, чтобы мы не возложили цветы и не почтили его память. Это наш земляк, и мы должны гордиться этим великим человеком», — рассказал 24.kg директор дома-музея Бакыт Бакчиев.

Руководитель представительства Россотрудничества в Кыргызстане Виктор Нефедов поблагодарил кыргызстанцев, власти страны и работников Дома-музея Михаила Фрунзе за то, что чтут и помнят великого полководца.

«Память о Фрунзе, имя которого 65 лет носила столица, надо сохранять. Он действительно великий. Ни одной битвы не проиграл. Если бы ему жизнь подарила еще несколько лет, он бы стал наравне с Георгием Жуковым. Поэтому дань полководцу, жителю Пишпека и уроженцу этого города мы должны отдать», — отметил Виктор Нефедов.

Директор дома-музея Бакыт Бакчиев отметил, что на монументе отсутствует информация о Михаиле Фрунзе.

«Мы хотели повесить табличку, где будет имя, год рождения, год смерти, информация, кто он такой. Учащиеся и гости столицы часто спрашивают, чей это памятник, кто этот человек. В Бишкекглавархитектуре сказали, что гранит, которому уже много лет, надо отшлифовать или заменить. Это дело поручено МП «Тазалык», так как монумент находится на их балансе. Но, как всегда, у нас средств нет», — заключил Бакыт Бакчиев.

Михаил Васильевич Фрунзе — революционер, советский государственный деятель, военачальник Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик. Родился 2 февраля (21 января) 1885 года в Пишпеке в семье военного фельдшера. В 1904-м окончил гимназию в городе Верном в Казахстане. Учился в Политехническом университете Санкт-Петербурга и стал заниматься революционной работой. Умер 31 октября 1925 года после операции. Похоронен на Красной площади в Москве у кремлевской стены.