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Общество
Сюжет: COVID-19

Индия попросила Кыргызстан пока не возобновлять офлайн-обучение в медвузах

Посол Индии в Кыргызстане Алок Амитабх Димри в письме на имя правительства попросил отложить начало офлайн-обучения студентов на медицинских факультетах в кыргызских вузах. Копию письма диппредставительство опубликовало на своей странице в Twitter.

В письме отмечается, что в этих вузах обучаются 15 тысяч студентов из Индии. При этом появилась информация, что вузы в Оше и Канте собираются возобновить офлайн-обучение в феврале.

«Пандемия коронавируса продолжает бушевать и международные перелеты прекращены. Принимая во внимание медицинскую инфраструктуру, нехватку медиков, мест в больницах и почти 150 новых случаев каждый день, я выражаю сомнение, что студенческие кампусы готовы гарантировать безопасность, здоровье, вакцинацию и предотвратить вспышку среди студентов. Я также осведомлен о ненадежных протоколах, местах для карантина, отслеживании контактов и реакции на чрезвычайную ситуацию для студентов», — говорится в письме.

«Я призываю правительство Кыргызстана обратить внимание и предотвратить катастрофу среди студентов, открыв кампусы для офлайн-учебы. Большое количество студентов призывает кыргызское правительство продолжить онлайн-обучение до стабилизации эпидемии и гарантирования вакцинации», — заключил Алок Амитабх Димри.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181743/
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