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Общество
Сюжет: COVID-19

Первую партию вакцины от COVID-19 доставили в Кыргызстан

Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на российскую военную базу в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

По ее данным, 200 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили военно-транспортным самолетом Центрального военного округа. Военные медики для перевозки использовали специальные контейнеры для соблюдения холодовой цепи.

«В первую очередь вакцину получат медицинские работники базы, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что вакцинация будет проходить в исключительно добровольном порядке. Перед ней военнослужащим расскажут о воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях.

Напомним, российская объединенная военная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180735/
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