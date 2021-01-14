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Общество

Ко Дню российской печати в Бишкеке открылась выставка

В телевизионном центре Кыргызско-Российского Славянского университета открылась выставка газет «Москва за нами. 1941 год», посвященная Дню российской печати. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По ее данным, основой выставки стали газеты, издававшиеся в период сражения за Москву, проходившего с сентября 1941 по апрель 1942 года и ставшего крушением гитлеровского плана «Барбаросса» по разгрому СССР за 12 недель.

В выставочную экспозицию входят газета 316-й стрелковой дивизии «За Родину», «Красноармейская правда» — газета Западного фронта, «Вечерняя Москва» — газета Московского обкома ВКП(б) и Моссовета, газета «Советская Киргизия» — орган Центрального комитета, Фрунзенского обкома и горкома КП(б) и Верховного Совета Киргизской ССР.

«Они позволяют передать атмосферу суровых военных лет. В них можно прочитать сводки Совинформбюро, материалы о героизме воинов и партизан, трудовых подвигах рабочих и колхозников», — отметили в вузе.

Открытие выставки является первым в ряду мероприятий, которые университет планирует провести по случаю памятных дат отечественной истории — 80-летия начала Великой Отечественной войны и 80-летия битвы за Москву. В подготовке выставки принимали участие студенты — участники движения «Волонтеры Победы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179954/
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