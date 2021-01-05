В 2020 году в Бишкеке правила благоустройства нарушили на 11,7 миллиона сомов

В 2020 году бишкекчане нарушили правила благоустройства, чистоты и порядка в общественных местах на 11 миллионов 726 тысяч 500 сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудниками санитарно-экологической инспекции (СЭИ) мэрии составлено 1 тысяча 446 протоколов согласно Кодексу о нарушениях.

«Больше всего горожане, организации нарушали санитарные правила по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» — составлено 612 протоколов. За несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка на прилегающей территории по статье 70 «Нарушение правил благоустройства территории» составлено 353 протокола. За выброс, сжигание бытового и производственного мусора в неустановленных местах составлено 267 протоколов», — отметили в мэрии.

Еще 161 протокол составлен по статьям 119 (за повреждение дорожного сооружения) и 119-1 (нарушение правил содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений). За нарушение правил охраны полосы отвода автомобильных дорог составлен 51 протокол. Также зафиксировано четыре нарушения правил содержания смотровых колодцев, подземных коммуникаций, находящихся на проезжей части дороги.

Связаться с санитарно-экологическим патрулем мэрии можно по номеру 0705564756.