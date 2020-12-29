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Общество

$17 миллионов выделят на развитие молочного сектора в Нарыне и Таласе

На развитие молочного сектора в Нарынской и Таласской областях выделят $17 миллионов. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, в этом году на развитие молочного сектора в Иссык-Кульской области выделили $5 миллионов.

«Разрабатываем карту по международному сотрудничеству, с какой страной и в каком направлении будем работать. Ведется активная работа с партнерами и реализация совместных проектов с ИФАД, ФАО и ВПП. $5 миллионов выделили на развитие молочного сектора в Иссык-Кульской области в этом году.

Эти деньги направлены на улучшение породы, чтобы перед фермерами не было никаких барьеров, они могли с легкостью сдать в лабораторию молоко, где продукция будет чистой. Этот проект будем продлевать и реализовывать в Нарынской и Таласской областях. Выделят $17 миллионов», — сказал он.

24.kg
Фото 24.kg. $17 миллионов выделят на развитие молочного сектора в Нарыне и Таласе

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178362/
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