$17 миллионов выделят на развитие молочного сектора в Нарыне и Таласе

На развитие молочного сектора в Нарынской и Таласской областях выделят $17 миллионов. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев.

По его словам, в этом году на развитие молочного сектора в Иссык-Кульской области выделили $5 миллионов.

«Разрабатываем карту по международному сотрудничеству, с какой страной и в каком направлении будем работать. Ведется активная работа с партнерами и реализация совместных проектов с ИФАД, ФАО и ВПП. $5 миллионов выделили на развитие молочного сектора в Иссык-Кульской области в этом году.

Эти деньги направлены на улучшение породы, чтобы перед фермерами не было никаких барьеров, они могли с легкостью сдать в лабораторию молоко, где продукция будет чистой. Этот проект будем продлевать и реализовывать в Нарынской и Таласской областях. Выделят $17 миллионов», — сказал он.