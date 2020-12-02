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Общество

В МЧС отчитались о готовности служб на трассе Бишкек — Ош к зимнему периоду

В МЧС создана специальная комиссия по проверке готовности служб, обслуживающих стратегическую автодорогу Бишкек — Ош в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что комиссия проверила готовность дорожных и других служб, начиная от поста «Сосновка» Жайылского района и до поста «Арал» Токтогульского района. Причины многочасовых пробок на дороге — отсутствие специальной дорожно-уборочной техники, ручная подсыпка дороги, несвоевременная подсыпка инертных материалов.

«Еще одна причина возникновения многочасовых пробок заключается в том, что большегрузные автомобили часто не соответствуют требуемым техническим правилам, автомобили не подготовлены к зиме (отсутствие зимних шин, цепей, использование летнего дизельного топлива). Проверка выявила, что на посту «Арал» не в полной мере организован пункт обогрева», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что на перевале Тоо-Ашуу дежурит тягач, он поможет вытаскивать застрявшие большегрузные автомашины. Также на месте находятся спасатели МЧС для проведения работ при ДТП, чрезвычайной ситуации в тоннеле.

«Спасатели также дежурят на 154-м километре автодороги Бишкек — Ош. На 238-м километре на лавинной станции «Итагар» дежурят большегрузная автомашина марки «КамАЗ», спасательная группа. На постах «Сосновка» и «Арал» установлены пункты обогрева и питания», — проинформировали в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175199/
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