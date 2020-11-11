Новым и. о. мэра Каракола стал Эрмат Джумаев

В мэрии Каракола представили нового и. о. градоначальника — Эрмата Джумаева. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.

Фото из интернета. В мэрии Каракола представили нового и. о. градоначальника Эрмата Джумаева

По его данным, ранее Эрмат Джумаев был главой каракольского предприятия «Зеленстрой».