Новым и. о. мэра Каракола стал Эрмат Джумаев

В мэрии Каракола представили нового и. о. градоначальника — Эрмата Джумаева. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.
По его данным, ранее Эрмат Джумаев был главой каракольского предприятия «Зеленстрой».
«Эрмат Джумаевич, теперь на вас лежит огромная ответственность за наш любимый Каракол. Мы надеемся и верим, что вы внесете свой весомый вклад в его развитие и процветание. Уделите особое внимание экологии, туризму, дорогам, образованию и социальному развитию. Для начала вам необходимо навести кадровый порядок в мэрии», — обратились к и. о. мэра жители Каракола.