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Общество

Новым и. о. мэра Каракола стал Эрмат Джумаев

В мэрии Каракола представили нового и. о. градоначальника — Эрмата Джумаева. Об этом 24.kg сообщили в муниципалитете.
из интернета
Фото из интернета. В мэрии Каракола представили нового и. о. градоначальника Эрмата Джумаева
 
По его данным, ранее Эрмат Джумаев был главой каракольского предприятия «Зеленстрой».
 
«Эрмат Джумаевич, теперь на вас лежит огромная ответственность за наш любимый Каракол. Мы надеемся и верим, что вы внесете свой весомый вклад в его развитие и процветание. Уделите особое внимание экологии, туризму, дорогам, образованию и социальному развитию. Для начала вам необходимо навести кадровый порядок в мэрии», — обратились к и. о. мэра жители Каракола.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172510/
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