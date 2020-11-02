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Общество

В соцсетях на вопросы бишкекчан будут отвечать помощники Балбака Тулобаева

Исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев назначил ответственных за связь с горожанами в социальных сетях. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, на вопросы пользователей будут отвечать советник и. о. мэра, временно исполняющий обязанности руководителя аппарата мэрии Абдес Анарбеков, помощник Дастан Али Шаршеев, замначальника санитарно-экологической инспекции Медер Бейшеналиев и секретарь-референт Бегаим Тороева.

«В ближайшее время все акимиаты, руководители городских служб на местах будут принимать людей по два часа, с понедельника по пятницу. Во всех местах должны соблюдаться социальная дистанция и масочный режим», — отметил Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171536/
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