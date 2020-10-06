00:57
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество

Разгон митингующих. В больницы поступили более 100 раненых

По оперативным данным на 00.00, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили 65 пострадавших. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, в том числе пострадали 40 представителей силовых структур. Двое пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступили двое пострадавших.

В Чуйскую областную больницу поступили семь пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступило семь пострадавших, из них один амбулаторно.

«Умерших нет. Зафиксировано нападение на фельдшера Центра экстренной медицины Бишкека. С травмой головы, ушибом теменной области госпитализирована в БНИЦТиО. Разбиты две машины скорой медицинской помощи», — рассказали в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167713/
просмотров: 1648
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom: Команды на отключение связи не было, произошел сбой
Беспорядки в Бишкеке. У журналиста 24.kg отобрали телефон сотрудники милиции
Бишкекчане жалуются на проблемы со связью и интернетом
Беспорядки в Бишкеке. Митингующих выдворили со станции скорой помощи
Беспорядки в Бишкеке. Митингующие перекрыли въезд на станцию скорой помощи
Разгон митинга в Бишкеке. Начато досудебное производство по массовым беспорядкам
Разгон митинга в Бишкеке. Протестующие баррикадируют улицу Киевскую
МВД призывает организаторов митинга в Бишкеке распустить своих сторонников
Разгон митинга в Бишкеке. В больницы продолжают поступать пострадавшие
Пользователи MegaCom жалуются на сбои в связи и мобильном интернете
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в&nbsp;школах Решение пересмотрели. Ученики 2-6-х классов завтра начинают учиться в школах
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
00:53
MegaCom: Команды на отключение связи не было, произошел сбой MegaCom: Команды на отключение связи не было, произошел...
00:44
Выборы-2020. Встреча президента с лидерами партий перенесена на 9.00
00:20
Беспорядки в Бишкеке. Разбиты шесть машин скорой помощи
00:18
Беспорядки в Бишкеке. У журналиста 24.kg отобрали телефон сотрудники милиции
00:15
Ручной пересчет. Обработано более 85 процентов бюллетеней