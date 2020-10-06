Разгон митингующих. В больницы поступили более 100 раненых

По оперативным данным на 00.00, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступили 65 пострадавших. Об этом сообщили в Минздраве.

По его данным, в том числе пострадали 40 представителей силовых структур. Двое пострадавших с переломами госпитализированы в отделение реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

В Национальный госпиталь поступили 40 пострадавших, из них двое с закрытыми черепно-мозговыми травмами госпитализированы в отделение реанимации.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступили двое пострадавших.

В Чуйскую областную больницу поступили семь пострадавших, после оказания первичной медико-санитарной помощи отправлены в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

В Национальный хирургический центр поступило семь пострадавших, из них один амбулаторно.

«Умерших нет. Зафиксировано нападение на фельдшера Центра экстренной медицины Бишкека. С травмой головы, ушибом теменной области госпитализирована в БНИЦТиО. Разбиты две машины скорой медицинской помощи», — рассказали в Минздраве.