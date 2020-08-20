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Общество
Сюжет: ЧП в армии

В Джалал-Абаде сбежавших солдат Внутренних войск посадили на гауптвахту

Сбежавших из войсковой части города Кара-Куля солдат посадили на пять суток на гауптвахту. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что такое решение 17 августа принял Джалал-Абадский городской суд.

«В ходе следствия военнослужащие объяснили свой побег тем, что соскучились по родным. Никаких неуставных взаимоотношений у них не было, никто не бил, не вымогал денег. В момент побега солдаты проходили курс молодого бойца», — сообщили редакции.

Напомним, в июне в городе Кара-Куле четверо солдат сбежали из войсковой части. Двое из них призывались из города Таш-Кумыра, один из Кара-Кульджинского района Ошской области, еще один — из Аксыйского района Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162937/
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