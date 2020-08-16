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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В город Ош из Новосибирска вернулись 150 кыргызстанцев

В Ош из Новосибирска вернулись 150 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

В Кыргызстан прибыл чартерный рейс авиакомпании «Авиа Траффик Компани» по маршруту Новосибирск — Ош.

«Рейсом прилетели беременные женщины и женщины с маленькими детьми, люди пожилого возраста, лица, перенесшие операции в новосибирских клиниках, а также студенты — граждане Кыргызстана, обучающиеся в сибирских вузах. В географическом разрезе рейсом прибыли граждане КР из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Якутска, а также других городов Сибирского Федерального округа», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162642/
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