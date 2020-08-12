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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке продолжают проводить тои, несмотря на запреты

В Бишкеке продолжают проводить тои, несмотря на запрет массовых мероприятий, торжеств, семейных праздников. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне инспекторы санпатруля Ленинского района поймали с поличным нарушителей правил безопасности. В ресторане «Алтынай» на улице Гагарина, 104, проходил той. Администрация заведения оштрафована по статье 293 Кодекса КР о нарушениях «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа».

Такие же протоколы составлены в отношении администрации ресторанов «Сары-Озон», Guzel Grand Hall за проведение «куран окутуу» и «Сары Челек», где проходил «кыз узатуу».

Много нарушителей санитарных норм и на перекрестке проспекта Чуй и улицы Исанова. Составлены протоколы в отношении точек быстрого питания «Бир Эки», «Лагман», «Фрешбокс». Все нарушители согласны с протоколами, вынесены постановления о наложении штрафа.

Санитарные рейды продолжаются.

В мэрии просят рестораторов соблюдать санитарные требования, а горожан — не проводить и не посещать свадьбы, поминки, похороны и другие мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162342/
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