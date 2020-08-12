Выборы-2020. В ЦИК рассказали, как можно проверить себя в списке избирателей

В ЦИК рассказали, как еще можно проверить себя в списке избирателей. Ведомство подготовило информационные видеоролики.

Как рассказал 24.kg заместитель председателя избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов, уточнить себя можно на госпортале www.tezme.gov.kg. Кроме того, списки будут вывешены на избирательных участках. Можно отправить SMS на короткий номер 119 с указанием своего персонального идентификационного номера (ПИН), в ответ абонент получит номер своего избирательного участка.

«Если вы обнаружили неточности или не нашли себя в списке, то до 19 сентября включительно можете обратиться в УИК по форме № 1, предъявив ID-карту. Если вы знаете, что в день голосования будете в другом городе, то также до 19 сентября подаете заявление по форме № 2 либо в УИК, либо через электронный кабинет на портале www.tezme.gov.kg», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

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