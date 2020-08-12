21:33
USD 77.61
EUR 91.35
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. В ЦИК рассказали, как можно проверить себя в списке избирателей

В ЦИК рассказали, как еще можно проверить себя в списке избирателей. Ведомство подготовило информационные видеоролики.

Как рассказал 24.kg заместитель председателя избирательной комиссии Абдыжапар Бекматов, уточнить себя можно на госпортале www.tezme.gov.kg. Кроме того, списки будут вывешены на избирательных участках. Можно отправить SMS на короткий номер 119 с указанием своего персонального идентификационного номера (ПИН), в ответ абонент получит номер своего избирательного участка.

«Если вы обнаружили неточности или не нашли себя в списке, то до 19 сентября включительно можете обратиться в УИК по форме № 1, предъявив ID-карту. Если вы знаете, что в день голосования будете в другом городе, то также до 19 сентября подаете заявление по форме № 2 либо в УИК, либо через электронный кабинет на портале www.tezme.gov.kg», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

В Кыргызстане 3 миллиона 429 избирателей. Сверка продолжается. С 26 июля предварительный перечень появился на сайте ЦИК.

В ЦИК напомнили, что за предоставление заведомо ложных личных сведений гражданину грозит штраф 3 тысячи сомов.

Агитация начинается 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Списки должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162301/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Сколько избирателей от общего списка приходится на Бишкек и Ош
Выборы-2020. Самый большой процент избирателей приходится на Ошскую область
Выборы-2020. Избирателей считают по областям
Выборы-2020. До 19 сентября будет сформирован список избирателей
Выборы-2020. Мигранты могут подать заявление избирателя по форме № 2 онлайн
Выборы-2020. Почему не голосуют мигранты
Выборы-2020. ЦИК создала для избирателя электронный кабинет
Выборы-2020. В предварительный список вошли 13 тысяч избирателей за рубежом
Выборы-2020. Избиратель может проголосовать на участке не по месту прописки
Местные выборы в Кыргызстане. Списки избирателей проверят и уточнят еще раз
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;Китае распространяется новый вирус: 60&nbsp;человек заболели, 7&nbsp;&mdash; умерли В Китае распространяется новый вирус: 60 человек заболели, 7 — умерли
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 332 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;919 В КР выявили 332 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 919
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 425 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 39&nbsp;587 В КР выявили 425 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 39 587
Бизнес
Вам надо сходить в&nbsp;больницу? Это можно сделать онлайн! Вам надо сходить в больницу? Это можно сделать онлайн!
Hyundai поддерживает футбол! Hyundai поддерживает футбол!
Компания &laquo;АКНЕТ&raquo; предоставила Минздраву КР&nbsp;автомобиль скорой помощи Компания «АКНЕТ» предоставила Минздраву КР автомобиль скорой помощи
Успей получить кэшбек 1000 сомов до&nbsp;1&nbsp;сентября при покупке Redmi Note 9/9S Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
12 августа, среда
21:21
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, как можно проверить себя в списке избирателей Выборы-2020. В ЦИК рассказали, как можно проверить себя...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 августа: дожди с грозами
20:45
Найти работу можно онлайн. Минтруда запустило специальный сайт
20:24
В Баткенской области начали выпускать средства индивидуальной защиты
20:21
Житель Нарына просит заделать ямы на дорогах в центре города