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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

На въездах в город Ош убраны все санитарно-карантинные посты

На въездах в Ош убраны все санитарно-карантинные посты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, решение принято на заседании городского штаба гражданской защиты.

Ранее на границах города было установлено семь санитарно-карантинных постов («Жапалак ДЭУ», «Тээке-аскер полигону», «8-март», «ТЭЦ», «Беш-Копуро», «Кырарык-Арка», «Амир-Тимур»).

«Эпидемиологическая ситуация остается сложной, и несмотря на небольшой спад заболеваемости, необходимо строго соблюдать все санитарно-гигиенические нормы и правила», — напомнили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162139/
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