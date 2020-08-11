На въездах в город Ош убраны все санитарно-карантинные посты

На въездах в Ош убраны все санитарно-карантинные посты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, решение принято на заседании городского штаба гражданской защиты.

Ранее на границах города было установлено семь санитарно-карантинных постов («Жапалак ДЭУ», «Тээке-аскер полигону», «8-март», «ТЭЦ», «Беш-Копуро», «Кырарык-Арка», «Амир-Тимур»).

«Эпидемиологическая ситуация остается сложной, и несмотря на небольшой спад заболеваемости, необходимо строго соблюдать все санитарно-гигиенические нормы и правила», — напомнили в мэрии.