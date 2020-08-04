В России скончался врач Валерий Сергеев, построивший Ошскую областную больницу

В России на 90-м году жизни от тяжелой болезни скончался организатор здравоохранения, заслуженный врач России, заслуженный врач и строитель Кыргызской Республики, кавалер высших государственных наград СССР, бывший директор Ошской областной клинической больницы, кандидат медицинских наук Виталий Сергеев. Об этом со ссылкой на профессора Шайирбека Сулайманова сообщила медиаэксперт Елена Баялинова.

«Трудно принять известие о смерти великого врача и человека. Многие бессменные годы он оставался для своих коллег примером заботы, чуткости, внимания к коллективу и покорял их добрым нравом, трудолюбием и человеколюбием», — отметил Шайирбек Сулайманов.

Виталий Сергеев родился в 1931 году в Таджикистане, на границе с Афганистаном, куда его родители приехали по распределению. В 1935-м семья переехала во Фрунзе, где Виталий Прокопьевич окончил Кыргызский государственный медицинский институт. В 1955 году вместе с женой, тоже врачом, начал работу сельским хирургом в Узгене. Затем стал главным врачом Узгенской районной больницы, а с 1964 года — главным врачом Ошской областной больницы. В 1970-м по инициативе Виталия Сергеева принято решение построить в Оше многопрофильную больницу. Через несколько лет больница на 800 коек приняла пациентов.

За 30 лет работы главным врачом у Виталия Сергеева прошли подготовку и повысили свои знания 1,3 тысячи врачей и 21 тысяча средних медработников. Врачами областной больницы были защищены девять диссертаций.

С 1994 года Виталий Прокопьевич жил в поселке Мстихино, в окрестностях Калуги (Россия), работал в местном домостроительном комбинате заместителем директора. Активно занимался общественной работой, был председателем домового совета и заместителем председателя ТОЗ.