Семья Азимжана Аскарова получила разрешение на вывоз тела в Узбекистан

Семья правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля в ИК №47 от острой дыхательной недостаточности, получила разрешение на вывоз его тела для захоронения в Узбекистане. Информацию 24.kg подтвердил правозащитник Абдумомун Мамараимов.

По его словам, сопровождать груз 200 будет супруга умершего Хадича Аскарова. Похоронят правозащитника в Ташкентской области.

Ранее коллеги скончавшегося правозащитника сообщали, что официальный Ташкент дал согласие на погребение тела Азимжана Аскарова в Узбекистане. Известно, что там живут его дети.