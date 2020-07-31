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Общество

Семья Азимжана Аскарова получила разрешение на вывоз тела в Узбекистан

Семья правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля в ИК №47 от острой дыхательной недостаточности, получила разрешение на вывоз его тела для захоронения в Узбекистане. Информацию 24.kg подтвердил правозащитник Абдумомун Мамараимов. 

По его словам, сопровождать груз 200 будет супруга умершего Хадича Аскарова. Похоронят правозащитника в Ташкентской области. 

Ранее коллеги скончавшегося правозащитника сообщали, что официальный Ташкент дал согласие на погребение тела Азимжана Аскарова в Узбекистане. Известно, что там живут его дети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161272/
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