Евросоюз призывает объективно выяснить обстоятельства смерти Азимжана Аскарова

Европейская служба внешних связей распространила заявление в связи со смертью в ИК № 47 приговоренного к пожизненному сроку заключения Азимжана Аскарова.

В нем говорится, что Европейский союз следил за судебным процессом в отношении правозащитника с момента его ареста в 2010 году.

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«На основании заключения Комитета ООН по правам человека от 2016 года мы неоднократно выражали свою позицию о судебном разбирательстве и призывали к освобождению Аскарова. ЕС выражал властям Кыргызстана свою обеспокоенность по поводу ухудшающегося состояния его здоровья. Мы глубоко сожалеем, что, несмотря на призывы к его освобождению по гуманитарным соображениям, Аскаров скончался в заключении. Очень важно выяснить обстоятельства его смерти и условия, в которых он содержался в последние месяцы своей жизни», — отметили в ЕС.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.