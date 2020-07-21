Хочу быть полезным. Кыргызстанец из США готов оплачивать зарплату медикам

Меценат Эдиль Касенов и уроженцы Иссык-Кульской области готовы оплачивать зарплату медикам, которые будут работать в селе Бирдик Аламединского района. Об этом 24.kg сообщил он сам.

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Соотечественник живет в Майами (США) и уже переводит зарплату трем кыргызстанским медикам.

«Хотим взять на обеспечение еще трех врачей, купить им медикаменты, помочь со стационаром. В Америке мы с ребятами открыли группу «Иссык-Куль Кыргызстан», скинулись деньгами и для мотивации раздали врачам Каракола, сел Григорьевка, Ананьево и Комсомол от 1 тысячи до 15 тысяч сомов. Медики тоже болеют, им тоже нужно питаться. Сейчас мы с друзьями копим деньги, чтобы была ощутимая сумма. Пока собрали примерно $20 тысяч», — сказал он.

«Не нужно быть депутатом и строить школы за деньги народа, можно жить в Африке, США и быть полезным для своей страны», — заключил волонтер.