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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скончался заслуженный энергетик СНГ Эрмек Сабыров

Скончался заслуженный энергетик СНГ Эрмек Сабыров. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО «Электрические станции».

По сведениям компании, причиной смерти указана пневмония, но он болел коронавирусом. Эрмек Сабыров сделал очень много для формирования системы капитального строительства в энергоотрасли Кыргызстана. Он активно участвовал во всех мероприятиях, связанных с вводами новых мощностей. Много работы было сделано при вводе первого гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 и строительстве гидросооружений Камбаратинской ГЭС-2.

«Эрмек Сабыров внес большой вклад в разработку проектной документации по выдаче мощности Камбаратинской ГЭС-2. Он также участвовал в экспертизе международных проектов по реконструкции и модернизации гидроэнергетических объектов. Имеет три авторских свидетельства на устройства по улучшению надежности работы распределительных сетей. Под его руководством выведена на проектную мощность Шамалды-Сайская ГЭС», — рассказали в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159011/
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