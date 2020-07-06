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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстан из Соль-Илецка на автобусах привезли 963 человека

В Кыргызстан из Соль-Илецка вернулись 963 соотечественника. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, ведомство договорилось со своими коллегами из Казахстана о предоставлении транзитного коридора по их территории для вывоза кыргызстанцев из Оренбургской области двумя партиями.

«Первая партия колонны из 20 автобусов с 963 гражданами КР прибыла в страну. Вторая партия из 12 автобусов с 533 гражданами сейчас движется в сторону кыргызско-казахской границы в сопровождении служб дорожной полиции РК. Министерство иностранных дел убедительно призывает граждан Кыргызстана, находящихся на территории России, не следовать в сторону российско-казахской государственной границы до ее открытия», — рассказали в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158480/
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