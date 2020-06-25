В Бишкеке 25 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День увеличился до 15 часов 20 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Шопокова, 51, жилмассив «Мурас-Ордо»;

9.00-18.00 — район, ограниченный улицами Куренкеева, Табачной, Школьной, Жибек Жолу, жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Эр-Табылды);

9.30-18.00 — отрезки улиц Мичурина, Жибек Жолу, переулки Школьный, Дунайский, Тургенева;

9.30-17.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Тон, Кок-Жар,Чар, Конорчок, Шабдан Баатыра), «Арча-Бешик» (улицы Матисакова, Ынтымак, Ала-Арчинская), «Ала-Тоо» (улицы Сары-Учкун, Кара-Булак), отрезки улиц Профсоюзной, Кустанайской;

9.30-12.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улицы Киевской;

10.00-17.00 — жилмассивы «Тунгуч», «44 га», «Рухий-Мурас».

До 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Арзыбек Кожошев

Родился 25 июня 1968 года в городе Оше. Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком КР.

Памятные даты

День дружбы и единения славян

Этот праздник учрежден в 1990-х годах и создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом.

Славяне составляют основную часть населения России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии и Черногории, проживают также во всех постсоветских странах, Венгрии, Греции, Германии, Австрии, Италии, в странах Америки и в Австралии.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Болот Бейшеналиев

В 1937 году в селе Калмак-Ашуу родился кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких фильмах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более 100 ролей.

Погиб Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев

Фото ussr22.su. Джумаш Асаналиев

10 мая 1923 года в селе Отуз-Уул ныне Ак-Суйского района родился Герой Советского Союза Джумаш Асаналиев.

Пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В 1944 году в ходе боя тяжело ранили командира пулеметного расчета. Асаналиев заменил выбывшего из строя командира. На следующий день, оставшись один, он продолжал вести бой. Когда кончились боеприпасы — в ход пошли гранаты. Последней гранатой подорвал себя и окруживших его фашистов.

Его именем названа улица в Минске и установлен памятник.

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