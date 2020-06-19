Больше семи тысяч кыргызстанцев в России просят вернуть их на родину

Больше семи тысяч кыргызстанцев в России подали заявки на возвращение в Кыргызстан. Об этом сообщило посольство КР в РФ.
По его данным, примерно четыре тысячи студентов-кыргызстанцев, обучающихся в учебных заведениях России, также ожидают возможности возвращения на родину.
«Посольство просит всех набраться терпения и отнестись с пониманием к ситуации, связанной с приостановлением международного пассажирского авиасообщения из-за пандемии коронавируса. Обеспечить сразу вылет такого числа граждан физически невозможно», — отметили в диппредставительстве.
Уточняется, что планируют запустить два еженедельных авиарейса по маршруту Москва — Ош и Москва — Бишкек. Идет работа по организации рейсов из регионов России. В ближайшие дни организуют рейсы из Якутии и Санкт-Петербурга.
С 20 марта по 18 июня в Кыргызстан из России вернули 9 тысяч 978 граждан.