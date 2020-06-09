Рейс Якутск — Бишкек, запланированный на 8 июня, отменили. Информацию 24.kg подтвердил лидер диаспоры «Манас» Данияр Аскер.

Первый рейс, запланированный на 5 июня, отменили в последний момент и перенесли на 8 июня.

«Сейчас наши граждане, прибывшие из разных регионов, ждут самолет в Якутске. У многих нет возможности снять жилье и купить еду, мы им помогаем», — отметил Данияр Аскер.

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) распространило сообщение об отмене рейсов в Бишкек. Отмечается, что рейс согласовали со всеми соответствующими органами Российской Федерации. В список приоритетных пассажиров включили 162 гражданина Кыргызстана, в том числе студентов, людей пожилого возраста, граждан с медицинскими показаниями.

«Предварительно рейс планировали на 8 июня 2020 года. Республиканский штаб по COVID-19 перенес выполнение данного рейса на 19 июня, мотивируя тем, что необходимо время для подготовки к приему граждан. Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха совместно с кыргызской стороной прорабатывает вопрос о пересмотре даты рейса на ближайшее время. За получением информации просим обращаться по телефону 4112506749», — говорится в сообщении ведомства.