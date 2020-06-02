В Бишкеке 2 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 9 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Ахунбаева;

9.00-17.00 — проспект Чуй, 111, улица Руставели, 109, отрезки улиц Торекула Айтматова, Огонбаева, Курманджан Датки, Салиевой, Саратовской, переулок Талинский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Анар, Сулейка, Кыргын Чал, Жийделуу, Кыз Сайкал, Байсак, Эрмек), «Алтын-Бешик» (улица Жаз), «Ак-Орго» (улица Жетиген);

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (отрезки улиц Ай Кочо, Мажурум-Тал, Алты-Бакан, Курманджан Датки, Жаныл Мырза, Ак-Моор), отрезки улиц Республиканской, Максат;

10.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (0-я ,1-я, 2-я улицы).

до 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Марлен Амандыков

Родился 2 июня 1969 года. Заместитель министра финансов КР, директор Центрального казначейства.

Омур Ногоев

Родился 2 июня 1975 года. Глава государственной администрации — аким Московского района Чуйской области.

Равшанбек Рысбаев

Родился 2 июня 1976 года. Заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Павел Чалов

Фото open.kg

Родился 2 июня 1923 года в селе Черниговка Казахской ССР. Советский и кыргызский ученый в области геофизики и геохимии.

Работал в Академии наук Киргизской ССР и НАН Кыргызской Республики. Лауреат Госпремии Киргизской ССР в области науки и техники.

Заслуженный деятель науки КР. Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 6 монографий, 5 изобретений.

Под его руководством защищены 12 кандидатских диссертаций.

Умер 11 мая 2003-го.

Родился поэт Анатай Омурканов

Родился 2 июня 1945 года в селе Чеш-Тюбе Таласской области в семье колхозника.

С 1970-го работал корреспондентом, завотделом редакции газеты «Советтик Кыргызстан». В 1988 году избран главным редактором издательства «Адабият». В 2006-2007 годах возглавлял Союз писателей Кыргызстана.

Первый поэтический сборник «Молтур сезим» («Светлое чувство») издан в 1973-м. Многие стихотворения переведены на русский язык. Он автор многих сборников: «Чабалекей», «Алтын озон», «Кун жол», «Бар бол», «Биринчи кар», «Жашыл арал», «Жанкисе», «Асмансыз жылдыздар» и других.

Лирика Анатая Омурканова впитала в себя лучшие традиции народной поэзии. Его творчеству свойственны мягкая задушевность и тонкий лиризм. Поэт ярко описывает родную природу, его стихи пронизаны любовью к родине. Его стихи чрезвычайно популярны — более 100 из них стали лирической основой для эстрадных песен.

Родился гандболист Талант Дуйшебаев

Родился 2 июня 1968 года во Фрунзе.

Выступал за сборные СССР, СНГ, России и Испании. Один из сильнейших разыгрывающих в истории гандбола, в 1994 и 1996 годах признавался лучшим гандболистом мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1992). В 2000-м в результате опроса, проведенного Международной федерацией гандбола, признан вторым гандболистом планеты в XX веке.

В первый же год своей работы в качестве тренера Талант Дуйшебаев привел «Сьюдад-Реаль» к победе в Лиге чемпионов.

С января 2014-го работает главным тренером польской команды «Виве» (Кельце). С октября того же года также тренировал сборную Венгрии, а после завершения чемпионата Европы — 2016 возглавил сборную Польши, которая пробилась под его руководством на Олимпийские игры — 2016.

В 2017 году награжден орденом «Манас» II степени.