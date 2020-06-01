В Бишкеке 1 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 8 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-14.00 — 4-й микрорайон, 40-43;

9.00-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арсланбап, Кок-Жангак, Кок-Жайык);

9.00-18.00 — улицы Торокула Айтматова, Суворова, переулки Таллинский, Жданова, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Жоогазын, Ахунбаева, Бадах-шан, Муромской);

9.00-17.00 — улицы Тимирязева, 13, Уметалиева, 14, Боконбаева, 197;

9.30-17.00 — отрезки улиц Байтика Баатыра, Горького;

9.30-18.00 — отрезки улиц Буденного, Салиевой, Комсомольской, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Алыкулова), «Жениш» (улицы Жениш, Молдокулова);

9.30-13.00 — улица Киевская, 1б;

10.00-16.00 — жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Таш-Арык, Кок-Кыял, Белмазар);

10.00-18.00 — проспект Чингиза Айтматова, улицы Севастопольская, Фурманова, Руставели;

11.00-16.00 — улица Донецкая, 91б;

13.00-17.00 — улица Киевская, 2б, отрезки улиц Белорусской, Юнусалиева, переулок Сонкульский.

до 1 июля отключили горячую воду.

У кого намечается той

Албек Ибраимов

Родился 1 июня 1967 года во Фрунзе. Экс-мэр Бишкека.

Ему инкриминируют коррупцию. Он находится под стражей.

Куванычбек Конгантиев

Родился 1 июня 1980 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Кыргызстан».

Памятные даты

Международный день защиты детей

Фото из интернета. Флаг Международного дня детей

Международный день детей (именно такое у него международное название) — один из самых старых международных праздников.

Решение о его проведении принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. История умалчивает, почему этот детский праздник решено отмечать именно 1 июня.

День защиты детей — это не только веселый праздник для самых маленьких граждан, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями.

Всемирный день родителей

Отмечается с 2013 года «в честь родителей во всем мире» в первый день лета.

Цель праздника — напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую очередь родители) несет ответственность за воспитание и защиту детей, за то, чтобы полное и гармоничное развитие их личности обязательно происходило в семейном окружении в атмосфере счастья, любви и понимания.

Всемирный день молока

Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). С тех пор традиция получила широкое распространение во многих странах мира.

Цель праздника — популяризация молока и молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

Люди, которые меняли мир

Родился исследователь Средней Азии Эдуард Мурзаев

Родился 1 июня (19 мая) 1908 года в Симферополе. Физико-географ, топонимист, историк географической науки.

В 1932-м в составе геоморфологического отряда комплексной экспедиции Академии наук СССР занимался изучением районов, отведенных под проектируемые водохранилища на реке Чуй у Орто-Токоя, Кара-Таша, Кек-Мойнока, Жел-Аргы и в других местах.

В следующем году отряд принимал участие во всестороннем изучении гидроэнергетических ресурсов рек Нарын, Чаткал, Чуй и других с целью выявления благоприятных условий для строительства гидроэлектростанций.

В обширном научном наследии Эдуарда Мурзаева ведущее место занимают труды, посвященные лингвистическому изучению географической терминологии русского и тюркских языков.

Первые работы по данной проблематике связаны с разысканиями автора в Средней Азии и отличаются реальным, полевым характером сбора фактического материала, получившего убедительную интерпретацию в статьях, опубликованных в 1939-1948 годах.

Умер 1 августа 1998-го.

Умер оперный певец Абдылас Малдыбаев

Будущий композитор родился в 1906 году в селе Кара-Булак Кеминского района. В 1922-м сочинил на собственные стихи свою первую песню «Акинай», ставшую популярной среди народа.

В 1936 году встречается в Москве с композиторами Владимиром Власовым и Владимиром Фере, вместе с которыми ему суждено стать основоположником отечественной советской музыкальной культуры.

В 1937-м Абдыласу Малдыбаеву присвоено звание заслуженного деятеля искусства КиргССР. В 1939 году по итогам Первой декады кыргызского искусства и литературы в Москве ему присвоено почетное звание народного артиста СССР.

В творческом наследии композитора около 300 различных произведений, в том числе свыше 200 песен и хоров. Сыграл большую роль в создании и развитии кыргызской советской песни, явившись основоположником новых для Киргизии жанров, таких как песни-гимны, песни-марши, романсы и детские песни, хоры, кантаты, оратории.

Скончался 1 июня 1978-го во Фрунзе.

Имя Абдыласа Малдыбаева с 1978 года носит Кыргызский национальный академический театр оперы и балета. Названа улица в Бишкеке. С 11 апреля 1994-го введена в обращение банкнота номиналом 1 сом с изображением композитора.

Умер манасчи Жусуп Мамай

Родился 18 апреля 1918 года в местности Меркеч села Кара-Булак Акчийского района СУАР КНР.

Из уст Жусупа Мамая записано более 215 тысяч строк эпоса с продолжением до восьмого колена потомков Манаса. В Китае изданы 16 томов эпоса в его варианте. Создал собственную школу сказителей, насчитывающую более 40 человек.

Жусуп Мамай был не только сказителем, но и собирателем устного народного творчества.

Помимо эпоса «Манас», он великолепно разбирался в санжыре кыргызского народа, знал множество сказок и былин народов мира.

За выдающийся вклад в популяризацию кыргызского эпоса награжден орденом «Манас» I степени, ему присвоено звание народного артиста КР.

Умер в 2014-м.