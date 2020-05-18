14:19
USD 76.59
EUR 82.83
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Иссык-Кульскую область можно въехать только через один пункт пропуска

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев пояснил сегодня на брифинге, как можно проехать в Иссык-Кульскую область.

По его словам, для въезда используется один санитарно-карантинный пост «Ак-Кеме» в городе Балыкчи. «Запускаем строго по предъявлению паспорта. Согласно алгоритму проверки, все рекомендации Минздрава КР соблюдаются», — отметил чиновник.

На посту установлена лаборатория областной больницы, в случае выявления симптомов у заезжающих берут экспресс-анализы.

Акылбек Осмоналиев

Акылбек Осмоналиев добавил, что выехать можно через пост «Кызыл Омпол», но только предъявив разрешительный пропуск, который можно получить в районных администрациях и мэрии городов. Поездки из региона в регион запрещены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153126/
просмотров: 444
Версия для печати
Материалы по теме
Бунт в обсервации: кыргызстанцев, не подчиняющихся требованиям, накажут
Некоторые кафе возобновили работу, несмотря на запрет. Владельцев привлекут
Глава Иссык-Кульской области рассказал, как будет спасать туристический сезон
Прибывшие из Соль-Илецка продолжают бунтовать: в обсервацию приехал чиновник
Без соблюдения дистанции. Два часа приходится стоять в очереди в Ошский ЦСМ № 1
Ведут себя как дикари. В Минздраве прокомментировали бунт в обсервации
В обсервации бунтуют прибывшие из Соль-Илецка: медики боятся за свои жизни
Карантин в Бишкеке. Несмотря на запрет, работают ночной клуб и футбольное поле
Трое курсантов Военного лицея заражены коронавирусом
В бишкекском ИВС большое скопление задержанных и есть угроза заражения COVID-19
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки зарегистрировано 38&nbsp;новых случаев заражения коронавирусом В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом
В&nbsp;Бишкеке находящиеся на&nbsp;карантине отказываются сдавать анализы на&nbsp;коронавирус В Бишкеке находящиеся на карантине отказываются сдавать анализы на коронавирус
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 78&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 78 новых случаев коронавируса
Бизнес
Пять причин получить карту &laquo;Элкарт&raquo; в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; Пять причин получить карту «Элкарт» в «Бакай Банке»
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; закупило медоборудование и&nbsp;ПЦР-тесты для диагностики COVID-19 ЗАО «Чаарат Заав» закупило медоборудование и ПЦР-тесты для диагностики COVID-19
Быстрая помощь при температуре у&nbsp;детей Быстрая помощь при температуре у детей
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
18 мая, понедельник
14:03
В Иссык-Кульскую область можно въехать только через один пункт пропуска В Иссык-Кульскую область можно въехать только через оди...
14:01
Шесть картин за карантин. В Кыргызстане тренер по биатлону занимается живописью
13:44
Бунт в обсервации: кыргызстанцев, не подчиняющихся требованиям, накажут
13:41
Некоторые кафе возобновили работу, несмотря на запрет. Владельцев привлекут
13:36
Глава Иссык-Кульской области рассказал, как будет спасать туристический сезон