В Иссык-Кульскую область можно въехать только через один пункт пропуска

Полпред правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Осмоналиев пояснил сегодня на брифинге, как можно проехать в Иссык-Кульскую область.

По его словам, для въезда используется один санитарно-карантинный пост «Ак-Кеме» в городе Балыкчи. «Запускаем строго по предъявлению паспорта. Согласно алгоритму проверки, все рекомендации Минздрава КР соблюдаются», — отметил чиновник.

На посту установлена лаборатория областной больницы, в случае выявления симптомов у заезжающих берут экспресс-анализы. Акылбек Осмоналиев

Акылбек Осмоналиев добавил, что выехать можно через пост «Кызыл Омпол», но только предъявив разрешительный пропуск, который можно получить в районных администрациях и мэрии городов. Поездки из региона в регион запрещены.