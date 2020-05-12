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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Москве кыргызстанцы требуют от посольства вернуть их на родину

В Москве возле посольства Кыргызстана в России собралось около 20 человек, требующих от диппредставительства вернуть их на родину. Информацию об этом 24.kg подтвердили в дипмиссии.

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Уточняется, что ранее российская компания «Аэрофлот» выразила готовность вывезти кыргызстанцев на родину.

«Создана специальная комиссия, в которую входят представители диаспоры и штаба. Кыргызстанцев разделили на четыре категории: пожилые люди, женщины с детьми, беременные и больные. К сожалению, мы можем вывезти только 400 человек, а желающих вернуться на родину гораздо больше. Ежедневно в кол-центр поступает до 500 обращений по различным вопросам, а к посольству приходят по четыре-пять человек. Всем мы объясняем, кого в первую очередь отправят на родину», — сообщили в посольстве.

В дипмиссии опровергли информацию об усилении мер безопасности.

Отметим, что телеграмм-канал Baza распространил информацию о том, что консул Кыргызстана попросил правоохранителей усилить охрану здания посольства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152580/
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